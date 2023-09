Da riconosciuto salotto della città a 'Una Piazza di libri': è la trasformazione che conoscerà piazza San Magno a Legnano nel pomeriggio di sabato 16 settembre.

Da riconosciuto salotto della città a 'Una Piazza di libri': è la trasformazione che conoscerà piazza San Magno a Legnano nel pomeriggio di sabato 16 settembre in occasione dell’evento di promozione della lettura organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le librerie di Legnano, Galleria del libro, Nuova Terra, Ubik, Ambarabà, Nuvole Parlanti, Mondadori e la partecipazione della Biblioteca Civica "Augusto Marinoni". Dalle 16 alle 23 librerie e biblioteca saranno presenti in piazza con i rispettivi stand per far conoscere novità in uscita, presentare autori, servizi e offrire momenti per adulti e bambini come letture e laboratori.

