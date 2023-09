Al via il 21esimo Palio

È in pieno svolgimento e promette, come sempre, un diluvio di emozioni. Il Palio di Dairago è ritornato. E, dopo l'inaugurazione del murales e il giuramento dei capitani delle contrade si è messo in moto con le varie prove.

È in pieno svolgimento e promette, come sempre, un diluvio di emozioni. Il Palio di Dairago è ritornato. E, dopo l'inaugurazione del murales e il giuramento dei capitani delle contrade Monda, Kruzeta, San Ginisi e Madona in Campagna, si è messo in moto con le varie prove. Martedì 12 settembre in piazza don Lotti dalle 21 andrà in scena la Corsa Longa cui seguiranno le corse con gambe legate e copertoni. Mercoledì 13 alle 21 minigiochi per bambini a cui seguirà la gara di taglio del tronco. Dopo la pausa di giovedì 14 con l'eventuale recupero di giochi non svolti , venerdì 15 dalle 21 piazza Francesco Della Croce accoglierà i giochi con mattoni, mela e pignatta dei capitani. Sabato 16 spazio ai tornei di carte e a quelli sportivi incentrati su calcio, pallavolo, basket. Domenica 17 la gara si concentrerà su staffetta, tiro alla fune, corse con i sacchi e lancio dell'uovo. Momenti funzionali a riaffermare lo spirito di comunità in una sana e leale competizione.

