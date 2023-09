Università del Tempo Libero: nuovo anno accademico

L'Università della Terza Età di Busto Garolfo è pronta a riprendere il cammino anche per il 2023-24. Le iscrizioni ai ventisette corsi programmati dall'ateneo bustese partiranno lunedì 18 settembre.

La sua funzione, con il tempo, è cresciuta nel segno di due valori aggiunti: socialità e aggiornamento culturale. Con questi due stessi capisaldi che sono ormai per lei gambe solide su cui camminare, l'Università della Terza Età di Busto Garolfo è pronta a riprendere il cammino anche per il 2023-24. Le iscrizioni ai ventisette corsi programmati dall'ateneo bustese destinato al popolo dei capelli bianchi che non ha messo nel cassetto il suo desiderio di imparare e di socializzare partiranno lunedì 18 settembre. "Utl - spiegano gli organizzatori in una nota - non è solo corsi rivolti ai propri iscritti ma anche conferenze serali aperte a tutta la cittadinanza. Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno partecipato e parteciperanno, i nostri appassionati docenti, quelli storici che continuano ad appassionare e quelli nuovi che hanno accolto con entusiasmo questa nuova avventura". I promotori dell'ateneo bustese ringraziano poi l'Amministrazione comunale, e in primo luogo il sindaco Susanna Biondi, per il sostegno continuo così come la Farmacia di Busto Garolfo.

