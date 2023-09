'Esponiamoci' all'Alda Merini

Giovanni Palladini sarà fino al 30 settembre l’artista protagonista di 'Esponiamoci – L’Arte all’Alda Merini'. È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale.

Giovanni Palladini sarà fino al 30 settembre l’artista protagonista di 'Esponiamoci – L’Arte all’Alda Merini'. È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno attraverso la biblioteca comunale di via Novara, con il supporto dell’associazione “Amici della Biblioteca”, per promuovere gli artisti locali esponendo le loro opere pittoriche o grafiche all’interno dei locali di via Novara, in modo che possano essere ammirate dal pubblico durante gli orari di apertura. Inoltre, sempre in biblioteca, ogni giovedì sera dalle 21 dal 28 settembre, con il supporto del Gruppo di Lettura, si svolgeranno tre eventi gratuiti, a cura di Maria Grazia Cardani, per esplorare la letteratura americana. Ecco il programma: (28 settembre) il Rinascimento americano; (26 ottobre) la prima metà del Novecento; (23 novembre) la seconda metà del Novecento. Un viaggio culturale per esplorare insieme alcune delle opere principali: da “Le avventure di Huckleberry Finn” a “Bartleby lo scrivano”, passando per “Il richiamo della foresta” a “Furore”, fino a “Il giovane Holden” e “Amatissima” e molte altre...

