Numeri da capogiro per la Festa della Birra di Arconate

Si chiude la nona “Festa della Birra”: oltre 2000 clienti serviti e 7.700 visite; numeri che certificano il successo della kermesse arconatese.

2057 clienti serviti ai tavoli e circa 7700 gli ingressi registrati durante le quattro serate organizzate presso la tensostruttura realizzata al campo sportivo di via delle vittorie, per una macchina organizzativa composta da 80 fornitori e uno staff di altri 80 tra volontari e operatori della sicurezza, che hanno collaborato e lavorato incessantemente fino a tarda notte. Questi i numeri della “Festa della birra” di Arconate, che si è svolta con successo da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, offrendo al pubblico, non solo birra, ma musica e buon tempo in compagnia.

Organizzata dall’Amministrazione sin dal 2014, la kermesse arconatese ha festeggiato quest’anno il suo nono compleanno, certificandosi come una delle feste più attese nel territorio. “Leggere questi dati inorgoglisce, commenta l’Assessore Colombo, ma questa festa non si ferma ai numeri. Sapersi mettere in gioco ogni anno e far parte di una famiglia è lo spirito con il quale abbiamo portato avanti questa manifestazione. Ho avuto il privilegio, con Federica Pravettoni e Alessandro Tornetta di coordinare questo magnifico gruppo di volontari per tutti i 9 anni e non posso che ringraziare ognuno di loro, perché grazie a loro siamo cresciuti e ci siamo arricchiti reciprocamente dal punto di vista umano. L’anno prossimo ci saranno le elezioni, ma siamo pronti fin da ora a scommettere che, se riconfermati, ci ritroveremo qui con l’entusiasmo di sempre. Qualora questo non sarà possibile, non mancherà certo la certezza di aver lasciato un segno e aver risvegliato l’entusiasmo di essere una comunità”.

La festa, che ha saputo offrire un calendario ricco di eventi e colorato per ogni gusto musicale, ha saputo riproporre un format giovane e dinamico, stimolando lo spirito di condivisione e accogliendo decine di volontari – soprattutto giovani- che si sono messi a disposizione della comunità, rimboccandosi le maniche e offrendo gratuitamente il loro tempo.

Tra gli eventi più attesi e partecipati, il Disco Radio Party con Valentina Guidi, Don Cash, Matteo Epis ed Edo Munari, che ha fatto ballare e cantare le migliaia di presenti e chiuso in bellezza le danze dell’estate arconatese, oltre che dell’ultima festa della birra organizzata dall’Amministrazione Calloni.

