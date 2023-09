La nuova barca ‘Al grüp’

Momento di festa, domenica 3 settembre, per l’Associazione Vogatori e il Comitato Rioni di Bernate Ticino, protagonisti dell’inaugurazione della nuova barca ‘Al grüp’.

Momento di festa, domenica 3 settembre, per l’Associazione Vogatori e il Comitato Rioni di Bernate Ticino, protagonisti dell’inaugurazione della nuova barca ‘Al grüp’. Un restauro importante realizzato grazie a Sergio Colombo, storico vogatore che ha donato ai Vogatori la sua barca. Mesi di lavoro e il tocco finale dell’artista Sofia De Ciechi che ha progettato e realizzato la grafica, per realizzare un’imbarcazione che nonostante il tempo sia performante e soprattutto a disposizione dei Vogatori. Un progetto che vede la collaborazione e la sinergia tra le due realtà bernatesi, che ancora una volta hanno fatto fronte comune per il bene di Bernate.

