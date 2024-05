Sabato 25 maggio nella suggestiva cornice del chiostro di Bernate Ticino, l’associazione Liederìadi ETS presenterà ‘Anima del Cor mio, baci, fiamme e danze’ nei madrigali Monteverdi, il nuovo concerto per voci sole, quintetti, coro e strumenti antichi.

La Canonica di Bernate Ticino torna protagonista sabato 25 maggio con il secondo concerto della rassegna "Musica in Canonica 2024". Immersi nell’atmosfera suggestiva del chiostro, l’associazione Liederìadi ETS presenterà ‘Anima del Cor mio, baci, fiamme e danze’ nei madrigali Monteverdi, il nuovo concerto per voci sole, quintetti, coro e strumenti antichi (tiorbe, chitarroni, viola da gamba e clavicembalo). Protagonisti dell’evento i Madrigalisti di Intende Voci, un ensemble di cantanti specializzati sul repertorio della musica barocca madrigalistica guidati dal tenore e maestro concertatore Mirko Guadagnini, eccellenza del canto barocco italiano. Durante la serata sarà possibile ascoltare una selezione dai Sette Libri di raccolte di Madrigali di Claudio Monteverdi (1567-1643), padre del barocco italiano, che porteranno il pubblico tra i rivoli di affetti, baci, fiamme e danze che inneggiano all’amore, a volte sereno a volte combattuto, ma sempre sentimento guida dell’animo umano. Al centro della musica madrigalistica monteverdiana (e non solo) la parola, con i versi dei Madrigali a firma di importantissimi poeti del ‘500 come Giovan Battista Guarini, Torquato Tasso, Alessandro Striggio. La rassegna è realizzata dall’Associazione Liederìadi con il contributo di Fondazione Ticino Olona, con il patrocinio del Comune di Bernate Ticino e grazie alla collaborazione della Parrocchia S. Giorgio Martire, della Fondazione Canonica di Bernate Ticino, e la partecipazione dell’Associazione Calavas. Il concerto sarà a ingresso libero e con eventuale e spontanea donazione alla Parrocchia per i lavori di consolidamento del Loggiato.

