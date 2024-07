Barriere anti cinghiali nel territorio

Lo scorso 11 luglio sono iniziati i lavori per il posizionamento delle barriere di contenimento dei cinghiali nel territorio di Bernate Ticino.

Qualche mese fa l’ente Parco del Ticino aveva annunciato la necessità di intervenire al fenomeno del passaggio dei cinghiali con delle barriere di contenimento, al fine di arginare la diffusione della peste suina africana. A tale scopo, lo scorso 11 luglio sono iniziati i lavori per il posizionamento delle barriere nel territorio di Bernate Ticino. Nel dettaglio il posizionamento del biocontenimento è stato individuato nel tratto che costeggia il tracciato della A4 e che porta al fiume Ticino. I lavori dureranno indicativamente venti giorni e serviranno per la costruzione di una barriera di circa un chilometro e mezzo che eviterà il passaggio dei cinghiali. L’intervento, come tutti gli altri nel territorio, è finanziato da Regione Lombardia tramite ATS Città Metropolitana e coordinato dal Dipartimento veterinario, mentre il coinvolgimento del Comune nell’iter organizzativo è gestito dal commissario straordinario nominato dalla Regione.

