'Festa della Birra' da cardiopalma

Ad Arconate non si scherza quando si parla di grandi eventi. Lo sanno bene le tantissime persone che hanno preso parte all’edizione 2023 della Festa della Birra, dove un’organizzazione ineccepibile e un gruppo di volontari instancabili, sono stati gli ingredienti essenziali per quattro serate da standing ovation. Al via giovedì 31 agosto con i Jollie Blue, cover band tributo a Max Pezzali che ha letteralmente infiammato il pubblico portando un reportorio che è entrato di diritto negli annali della musica italiana. Passaggio di testimone con ‘Liga Show’, il gruppo che venerdì sera ha fatto ballare e cantare i presenti con le canzoni di Ligabue, pilastro del panorama musicale da oltre vent’anni. Pubblico in fermento poi per lo spettacolo eclettico ed emozionante dei Rock School che sabato 2 settembre hanno calcato il palco per oltre due ore con la loro scuola di rock senza eguali. Conclusione da cardiopalma domenica sera con il grande concerto di Disco Radio Party. Le voci di Valentina Guidi, Don Cash, Matteo Epis e Edo Munari hanno portato il pubblico in oltre due ore di spettacolo pieno di energia e colpi di scena, degna chiusura di una delle feste più attese da arconatesi e non!

