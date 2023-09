Manutenzione della bici

A Turbigo, in sala vetrate, dal 30 settembre al 18 novembre, durante l'iniziativa 'Manutenzione e autoriparazione della bicicletta'.

Trasmettere le basi per poter intraprendere un'auto-manutenzione più consapevole sulla bicicletta: se ne parlerà a Turbigo, in sala vetrate, dal 30 settembre al 18 novembre, durante l'iniziativa 'Manutenzione e autoriparazione della bicicletta', tra gli appuntamenti dei 'Corsi nel Cassetto' di Fondazione per Leggere. Gli appuntamenti mostreranno le regolazioni di base e gli interventi più riccorenti e d'emergenza, quindi i controlli periodici. Prima, però, sabato 24 settembre, alle 17, ci sarà la presentazione del corso con Flavio Rama.

