Il centro sportivo si rifà il look

L'impianto sportivo comunale di via Rossini in Vanzaghello sta per rifarsi il look nel segno di un doppio valore aggiunto. L'intervento prevede sia la riqualificazione energetica sia l'adeguamento degli impianti.

Un occhio alla funzionalità e uno al contenimento dell'impiego di energia. L'impianto sportivo comunale di via Rossini in Vanzaghello sta per rifarsi il look nel segno di un doppio valore aggiunto. L'intervento prevede sia la riqualificazione energetica sia l'adeguamento degli impianti e si inserisce in una complessiva opera di manutenzione di una struttura molto sfruttata dal mondo sportivo cittadino e dotata da sempre di una polifunzionalità che lo rende aperto alle più svariate discipline. Fede ne fa, per esempio, l'accoglimento di una prova regionale di pattinaggio che, nel 2022, fece registrare la presenza di oltre 300 atleti. Messo in campo il progetto nella sua globalità, l'amministrazione comunale ha ora messo mano all'elaborazione di un progetto esecutivo volto a verificare fattibilità e costi dell'operazione.

