In gioco... con Dante!

Nel mezzo del cammin di nostra vita... mi ritrovai protagonista ad Arluno. La Divina commedia di Dante sbarca in paese sabato 9 settembre alle 16 alla Corte dell'orologio. La proposta proviene da ‘Gioco Fiaba’ e si intitola ‘I love Dante, una sfida d'amore nell'inferno del web’. Il ritorno alla cultura reale, quindi, come antidoto a certe concessioni esasperate alla realtà virtuale. L'accesso allo spettacolo, che in caso di maltempo sarà rinviato a data da definire, è libero. "Dante - spiegano gli organizzatori nell'illustrare la serata - ha perso nel suo viaggio all'inferno tre cuori che avrebbe dovuto consegnare alla sua adorata Beatrice, i cuori sono stati nascosti in tre gironi infernali sorvegliati da terribili guardiani. Ci vorranno astuzia, pazienza, forza , coraggio e collaborazione per recuperarli, ma soprattutto... tanta fantasia". Un Dante rivissuto in modo giocoso ma al contempo offerto, in tutta la sua intensità poetica sostanziale e formale, ai tempi attuali con un immutato messaggio di amore per l'uomo e per Dio.

