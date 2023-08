Vacanze: che estate?

"L'estate sta finendo", cantavano i 'Righeira' e allora tempo di bilanci. Eh già! Come è andato, insomma, questo periodo nei luoghi di villeggiatura a pochi passi da noi.

"L'estate sta finendo", cantavano i 'Righeira' e allora tempo di bilanci. Eh già! Come è andato, insomma, questo periodo nei luoghi di villeggiatura a pochi passi da 'casa nostra'? Là, sul lago Maggiore, in quella che è considerata una vera e propria 'perla', Stresa, quindi, commercianti, ristoratori, artigiani e chi ha un'attività qui... tocca a voi. "Come stagione posso dire che non è andata male. Se da una parte c'è stato un calo di presenze, dall'altra però i turisti (in buona percentuale stranieri) si sono alternati non solo nel mese di agosto, bensì pure a luglio e prima". "Un'annata tutto sommato positiva. Certo la gente è calata rispetto al 2022, comunque non possiamo lamentarci". "Fortunatamente il lago e Stresa non ci tradiscono mai. Presenze, dunque, che si diversificano, tra stranieri durante l'intero arco dell'estate e italiani che arrivano principalmente in agosto. Lo scorso anno c'era stato un periodo ottimo, grazie anche ad un clima costante, in questo 2023, invece, ha influito il meteo altalenante". "Facendo un confronto tra oggi e dodici mesi fa, l'affluenza è diminuiti, in modo particolate per quanto riguarda gli italiani. Mentre abbiamo avuto più persone che arrivavano dall'estero, olandesi, francesci, americani e qualche svizzero". "E' andata abbastanza bene. I turisti stranieri sono sicuramente la nostra forza, perché sono loro che spendono di più".



L'ESTATE STA FINENDO... TEMPO DI BILANCI



