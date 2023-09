Como: crescono i pernottamenti di turisti

Aumenta la voglia di restare a Como, ben oltre un pomeriggio in passeggiata a bordo Lago. Dai dati regionali emerge infatti che nei primi 8 mesi del 2023 crescono del 28% i pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2022.

"L'aumento riguarda sia i turisti stranieri che salgono del 32% sia quelli italiani che segnano + 7,5 %", spiega Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale della Regione Lombardia.

Le prime 5 aree di provenienza dei turisti stranieri, precisa l'assessore, "sono Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, e Svizzera".

In crescita sono "soprattutto i pernottamenti di turisti provenienti dagli USA che segnano un +36,6% rispetto al 2022 (passando da 96.491 a 131.813)".

L'analisi dei flussi turistici provvisori, rilevati a Como nel periodo gennaio-agosto 2023, evidenziano anche un considerevole aumento degli arrivi (numero di persone giunte in loco) rispetto all'anno precedente: 342.086 arrivi nel 2023 a fronte di 285.505 nel 2022 (+20 %).

Per Mazzali è interessante notare che si riscontra "un'ampia fetta di turismo di prossimità, che corrisponde al 20% dei turisti provenienti dall'Italia". In questo quadro, "le prime 5 regioni sono Lazio, Piemonte, Veneto, Campania e Toscana". I numeri, osserva l'assessore della Lombardia, "Non solo certificano l'attrattività, internazionale e nazionale del Lago di Como, ma anche un approccio turistico 'più lento, legato al riposo', e non 'mordi e fuggi'".

Mazzali evidenzia che "la crescita della voglia di restare una, due o tre notti a Como è anche legata alle strutture ricettive locali d'eccellenza, tra cui spicca il nostro record mondiale: l'Hotel Passalacqua di Moltrasio, al primo posto nella classifica dei 'Migliori 50 Hotel' della Terra, premiato da una giuria internazionale nei giorni scorsi a Londra. Un altro record del turismo lombardo 2023".

