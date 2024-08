Mare, montagna, città d'arte oppure... Vacanze, sì ma dove? Quali sono, insomma, le mete scelte per questa estate? In quali località si andrà a trascorrere un po' di tranquillità e relax, come si dice, per staccare dalla quotidianità?

Mare, montagna, città d'arte oppure... Vacanze, sì ma dove? Quali sono, insomma, le mete scelte per questa estate? In quali località si andrà a trascorrere un po' di tranquillità e relax, come si dice, per staccare dalla quotidianità? "Abbiamo optato per la Valtournenche - racconta un signore - In realtà, però, è già una seconda settimana di ferie, visto che prima siamo stati a Londra. Che cosa faremo? Mentre la mia compagna dovrà lavorare in smart working, io prenderò i bambini e cammineremo sui vari sentieri e nella natura". "Saremo in Val Chisone - racconta un signore tedesco - L'Italia è una tappa fissa ogni anno, non possiamo mancare. E poi proprio qui ho lavorato in passato, quindi mi piace tornarci". "Il nostro è un pellegrinaggio a Lourdes - spiega un altro signore - Io e mia moglie stiamo accompagnando nostro figlio, diversamente abile, in un viaggio con la comunità Scout italiana 'Foulard bianchi'. Un importante momento di socialità, condivisione e solidarietà". "La tappa è quella di Alagna Valsesia - commenta un ragazzo - Un weekend tra i monti, al fresco; una mini vacanza, però che serve per ricaricarsi". Ma se c'è chi appunto è partito o e in partenza, per altri, invece, è già il momento di tornare a casa. "Ferie finite, purtroppo - conclude un signore - Siamo stati due settimane nel Salento e adesso è ora di riprendere a lavorare".

TEMPO DI VACANZE... SÌ MA DOVE?



