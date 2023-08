Trasporto locale: slitta l'aumento dei prezzi

La riunione tenuta nella mattinata di mercoledì 30 non ha approvato l'aumento dei prezzi che si era ipotizzato nelle scorse settimane. Griguolo, consigliere di Città Metropolitana: "Riunione interlocutoria, servono soluzoini condivise. Regione si faccia carico delle spese dei Comuni più piccoli".

Si è tenuta questa mattina l’assemblea dell’Agenzia del trasporto pubblico locale di bacino e, rispetto a quanto emerso in quella sede, ha così commentato il consigliere delegato alla Mobilità della Città metropolitana Marco Griguolo: “La riunione odierna è stata interlocutoria e, come auspicato, al momento non abbiamo deliberato alcun aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Ho chiesto di posticipare di una settimana la decisione definitiva affinché ogni Ente verifichi le proprie compatibilità economiche. Si deve giungere a soluzioni condivise e di lungo periodo, che vedano il pieno coinvolgimento di tutti i 133 comuni della nostra area metropolitana e quelli delle altre province interessate. In tal senso, mi auguro che la Regione garantisca un maggiore impegno in termini economici, almeno facendosi carico delle quote dei comuni più piccoli tra quelli rappresentati in assemblea e con minor capacità di spesa. Solo così si darebbe una risposta concreta ai bisogni di questi Comuni che sono quelli su cui si concentrano le maggiori criticità: servizi meno capillari e impossibilità di contribuire economicamente a misure di contrasto all'aumento delle tariffe. Lo sviluppo del trasporto pubblico locale, per essere armonioso e capace di creare benefici duraturi, deve inevitabilmente essere governato in una logica di area vasta”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!