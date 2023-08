'La forza del perdono': papa Francesco all'Aquila

Sabato 26 agosto, alle ore 11 nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, si svolgerà una conferenza stampa per la presentazione del volume "La forza del perdono", realizzato con immagini effettuate nel corso durante la visita pastorale di Papa Francesco nel 2022 in occasione della 728^ edizione della Perdonanza Celestiniana.

All'incontro con i giornalisti parteciperanno il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l'Arcivescovo metropolita della città dell'Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi, e i fotografi che hanno realizzato gli scatti contenuti nel libro, Roberto Grillo e Paola Cascati.

