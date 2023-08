'Cruseta' contro 'Caminun': si accende il Palio di Furato

Giunto alla quinta edizione, il Palio di Furato entrerà nel vivo nel secondo weekend di settembre. Tra i tanti appuntamenti da segnare la messa di apertura col vescovo ausiliare Raimondi venerdì 8, i cortei del sabato e le sfide decisive della domenica.

Due contrade, pronte a sfidarsi sotto i propri vessilli: la 'Cruseta', la colonna votiva situata al centro del paese su cui svetta appunto una 'crocetta', e il 'Caminun', la ciminiera che ancora oggi campeggia nel complesso industriale situato tra via Boves e via Mocchetti.

Saranno le protagoniste del Palio di Furato, giunto alla quinta edizione, che si svolgerà nel secondo weekend di settembre, da venerdì 8 fino a martedì 12. Giunto alla sua quinta edizione, il saldo delle vittorie pende dalla parte della 'Cruseta', che si è aggiudicata le edizioni '19, '20 e '22, lasciando al 'Caminun' solo l'edizione '21.

Il programma sarà ricco e articolato. Si inizia venerdì 8 alle 21, con la messa di apertura dell'Anno Pastorale celebrata dal vescovo ausiliare di Milano S.E. Mons. Luca Raimondi. Il sabato vedrà, a partire dalle 19:15, la sfilata dei contradaioli per le vie del paese, che si concluderà presso l'Oratorio di Furato con la cena (necessaria prenotazione entro il 4 settembre) e il dj set di Marco Akaso.

Le sfide entreranno nel vivo domenica, non prima però della benedizione del drappo del Palio dopo la messa solenne delle 11. Alle 17, sempre all'Oratorio, la corsa delle carriole che, insieme alla partita di calcio delle 17:30, sarà decisiva per la vittoria del Palio. A seguire ancora l'Aperitivo di Fine estate e la processione mariana per le vie del Paese, accompagnata dal Corpo Musicale Santa Cecilia.

La premiazione della contrada vincitrice si terrà lunedì sera: dopo i giochi musicali e la tombolata, la consegna del drappo è prevista per le 22:30, sempre in oratorio, non prima però della risottata offerta dal ristorante 'Piatto d'Oro' di Furato. Martedì sera l'ultimo appuntamento alle 20:30 per l'ufficio generale dei defunti della Parrocchia.

Una sfida insomma che promette di essere emozionante e particolarmente sentita da tutta la popolazione, e che certamente sarà un successo per Furato e per il suo territorio.

