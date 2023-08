Prima il nuovo centro polifunzionale per dare nuove opportunità di socializzazione e aggregazione alla frazione, ora una nuova mensa scolastica.

Prima il nuovo centro polifunzionale per dare nuove opportunità di socializzazione e aggregazione alla frazione, ora una nuova mensa scolastica. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo retta dal sindaco Susanna Biondi investe ancora su Olcella. E lo fa stanziando una cifra di 760 mila Euro per la realizzazione di una struttura destinata al pranzo dei piccoli e degli operatori scolastici nella scuola Ferrazzi-Cova. Una relazione della giunta ha evidenziato una serie di fattori che hanno concorso a orientarla verso questa soluzione: "Emerge - si legge - insieme all'aumento della popolazione, la crescita del pendolarismo, perché il lavoro si è notevolmente decentrato e i servizi quali la scuola materna primaria e dell'infanzia devono essere indirizzati verso il cosiddetto tempo pieno con servizi di mensa che permettano di sopperire alla non presenza dei genitori nell'arco della giornata". Al di là della soddisfazione delle esigenze nutritive dei piccoli durante la fascia d'orario scolastica, quindi, vi è anche il valore di accoglienza e assistenza nei loro confronti garantito dal servizio. "La struttura progettata - dice ancora il Comune - potrebbe essere utilizzata come ambiente polivalente per attività ludiche e ricreative nei momenti di impossibilità di stare all'aria aperta".

