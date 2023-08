Musiche celtiche al Castello

Martedì 22 agosto, alle ore 21, sul palcoscenico del Castello Sforzesco a Milano, nell’ambito della Rassegna 'Milano è Viva al Castello' 2023, andrà in scena lo spettacolo 'Celtic Storm'.

Le atmosfere celtiche, le danze irlandesi, le musiche di strumenti antichi e il tradizionale suono delle cornamuse scozzesi, si affiancheranno nel coinvolgente spettacolo ideato e prodotto dall’Accademia Danza Irlandese Gens d'Ys, in collaborazione con il gruppo di cornamuse e percussioni scozzesi Orobian Pipe Band e la band Talamh & Friends.

Uno show emozionante, che trasporta il pubblico in un vortice di musica e balli, impreziosito dai costumi di scena, sostenuto da un’eccellente esecuzione tecnica e coreografica di otto ballerine irlandesi di Gens d’Ys International, in collaborazione con Unity Dancers.

Uno sguardo alle moltissime espressioni delle Irish dance, famose prevalentemente per i rapidi movimenti, sempre più veloci e complessi delle gambe. Gens d’Ys International reinterpreta la danza irlandese in una versione più contemporanea, valorizzando l'abilità del corpo di ballo, in grado di unire passi leggeri a melodie più sostenute, arrivando a ritmi incalzanti attraverso il progressivo “battering” delle scarpe tradizionali, con la punta e il tacco in fibra di vetro.

Uno show in continuo divenire, accompagnato dalle esibizioni dei quattro musicisti della band Talamh & Friends, che nelle esecuzioni utilizzeranno prevalentemente gli strumenti della tradizione gaelica e dal suono tipico delle cornamuse e tamburi scozzesi dei dodici elementi del gruppo Orobian Pipe Band. Atmosfere e melodie del passato, che si alternano a vibranti e moderne composizioni.

