Cinema all'aperto a Milano

Continuano le rassegne di cinema all’aperto che illuminano le serate milanesi offrendo al pubblico una programmazione en plein air ricca e diversificata: da "AriAnteo" (con le tre arene cittadine del Chiostro dell’Incoronata – di CityLife e di Fabbrica del Vapore) e "Anteo nella città" il cinema itinerante nei Municipi milanesi.

A Mare Culturale Urbano torna dal giovedì alla domenica, alle ore 22:00, l’Arena Cinematografica Estiva in cuffia con un ricco programma di film appena usciti al cinema, film d’autore, italiani e anche in lingua originale.

Giovedì “Il primo giorno della mia vita” diretto da Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Vittoria Puccini e Lino Guanciale.

Venerdì il film di Luca Guadagnino “Bones and All” interpretato da Taylor Russell e Timothée Chalamet, sabato “Le otto montagne” tratto dal romanzo di Paolo Cognetti con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, domenica “Gli spiriti dell'isola”, diretto da Martin McDonagh con Colin Farrell

Da venerdì il cinema itinerante di “Anteo nella città” si ferma nel Municipio 4 alla Palazzina Liberty in Largo Marinai d’Italia.

