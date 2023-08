Lo scotch per i furti

Vecchi strumenti per programmare i furti. Una nostra lettrice da Cuggiono ci segnala che "segmenti di scotch sono stati ritrovati su cancelli e serrature probabilmente a segnalare la presenza o meno".

Nuovi (vecchi) metodi per cercare di derubare o fregare le persone. Da sempre, si sà, i ladri non vanno in vacanza. Anzi, approfittano delle vacanze per tentare di 'ripulire' case e abitazioni mentre i proprietari sono al mare o in montagna.

In questi ultimi giorni stiamo ricevendo da alcuni paesi della zona segnalazioni di nuovi 'codici' e strumenti utilizzati per programmare dove colpire: "Vorremmo segnalare ai lettori che si sono verificati episodi nelle nostre abitazioni in cui sono stati rinvenuti segnali riconducibili a un codice di malintenzionati - ci scrive una nostra lettrice cuggionese - Segmenti di scotch sono stati ritrovati su cancelli e serrature probabilmente a segnalare la presenza o meno o a verificare se venisse staccato nell'aprire la porta ci portano a allertare la nostra attenzione". Tentativi di scasso sono poi stati riscontrati sulle porte di accesso, segno che qualcuno ha davvero tentato l'ingresso. Al momento, quindi, il consiglio è massima attenzione.

