Magenta prepara 'San Rocco'

Una tradizione agricola e commerciale che, da secoli, si tramanda e si rinnova: il 16 agosto Magenta celebra San Rocco con la tradizionale fiera tra stand e animali.

Il 16 agosto, San Rocco, segna uno degli appuntamenti più attesi per la comunità magentina ormai da secoli. "Una tradizione che vogliamo celebrare, che rappresenta un momento di aggregazione e ci porta a ricordare le nostre radici agricole", spiega l’Assessore alle Politiche per il Commercio Stefania Bonfiglio che annuncia una novità per questo 2023. "Nel percorso delle bancarelle della fiera abbiamo introdotto anche via Garibaldi".

La Fiera si svolgerà dalle 8 alle 17 e, nel dettaglio, interesserà le seguenti vie e piazze: Via Roma – Piazza Kennedy – Via Fanti – Via Santa Crescenzia – Via Santa Caterina da Siena – Via San Martino – Via Mazzini – Piazza Liberazione – Via Milano (nel tratto da Via Mazzini e fino all’incrocio con Via Sanchioli) e Via Garibaldi.

Gli operatori partecipanti sono al momento sono 176; i posti ancora liberi saranno disponibili quel giorno per i cosiddetti 'spuntisti'.

In Piazza Kennedy sono presenti gli operatori per il tradizionale fritto; l’area Agricola è individuata in Via Fanti e nell’adiacente Campo Aquile che ospita gli agricoltori del Comitato Agricolo del Magentino che espongono animali da cortile e da fattoria, asinelli, cavalli, capre e vitelli).

Piazza Mercato resta libera e disponibile come area parcheggio.

