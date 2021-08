Da Turbigo alla Sicilia

Dopo gli interventi nella provincia di Como devastata dalla furia del maltempo, i volontari attivati da Regione Lombardia si sono immediatamente organizzati per portare il loro aiuto nella regione Sicilia, colpita da forti incendi.

La sezione del Corpo volontari del Parco del Ticino sta lavorando senza sosta per prestare il proprio servizio in aiuto nelle zone colpite da eventi avversi in tutta Italia. Dopo gli interventi nella provincia di Como devastata dalla furia del maltempo, i volontari attivati da Regione Lombardia si sono immediatamente organizzati per portare il loro aiuto nella regione Sicilia, colpita da forti incendi. Domenica 1 agosto è partito dunque il contingente lombardo formato dai volontari del Parco del Ticino e della sezione A.N.A. di Varese, con due mezzi antincendio più due operativi. Sul posto anche il Corpo AIB Piemonte con cui condividono la destinazione operativa, nella provincia di Enna. Una volta giunto a destinazione, dopo un duro trasferimento via gomma di oltre 1500 chilometri, il personale volontario si è messo a completa disposizione di Regione Sicilia- Dipartimento Regionale della Protezione Civile e del Corpo Forestale della Regione Sicilia.

