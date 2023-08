Jimena e la forza della fede

Jimena, 16enne pellegrina madrilena alla Giornata mondiale di Lisbona insieme a 300 ragazze, sabato ha riacquistato la vista al termine di una intensissima novena alla Madonna per chiedere di guarire dalla grave malattia oculare. Da circa due anni infatti, Jimena soffre di “spasmo dell’accomodazione” , una malattia che di solito toglie 2-4 diottrie a lei ne aveva tolte 8. Ancora nessun medico ha potuto verificare le condizioni attuali della ragazza, ma la liceale spagnola prima di sabato non vedeva quasi nulla e ora invece vede tutto nitidamente.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!