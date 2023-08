Milano in 10 passeggiate

Milano, la città d’Italia forse meno simile a tutte le altre, con un’identità e un paesaggio unici e a volte poco compresi. Eppure, anche le vie, i palazzi e le panchine di Milano raccontano storie importantissime, a volte lunghe secoli, a volte recenti ma fondamentali per la storia del Paese.

Andrea Kerbaker ci guida fra le strade della città, dove ogni piazza, chiesa, viuzza nascosta, portico ha una storia da raccontare. Vi offriamo qui 2 dei 10 itinerari proposti, percorribili facilmente a piedi. In essi sentiremo riecheggiare anche le voci e i passi dei tanti personaggi che hanno contribuito alla grandezza della città: Sant’Ambrogio, Foscolo, Parini, Manzoni, Gadda, Montale, Buzzati, Eco...

Per leggere il volume integrale chiedi una copia in biblioteca.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!