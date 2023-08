Ripulita la 'Galleria' di Milano

L'indignazione ha portato ad interventi rapidi, rapidissimi, per cercare di sistemare al danno fatto. "Non è stata una bravata ma una dimostrazione di profonda ignoranza". E' stato il commento del sindaco di Milano Beppe Sala.

Un atto barbaro, l'ennesimo sfregio, al cuore della città di Milano. Dopo i vandalismi al monumento equestre in centro a piazza Duomo, negli scorsi giorno un gruppo di imbecilli ha rovinato l'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II. L'indignazione ha portato ad interventi rapidi, rapidissimi, per cercare di sistemare al danno fatto.

"Non è stata una bravata ma una dimostrazione di profonda ignoranza". E' stato il commento del sindaco di Milano Beppe Sala, all'indomani della vandalizzazione della facciata della Galleria Vittorio Emanuele II, da parte di tre writer che, 'armati' di bombolette spray, lunedì notte, intorno alle 22.18, sono saliti sul frontone dell'arco d’ingresso che si affaccia sulla piazza del Duomo lasciando scritte verdi e nere a pochi metri dalla dedica 'A Vittorio Emanuele II. I milanesi'.

"Speriamo vengano individuati rapidamente i responsabili - scrive il primo cittadino Beppe Sala - Dopodiché il tribunale social ha già decretato che: 1) non c'erano controlli e 2) ci vorrà una pena esemplare. Rispetto al punto 1 credo che argomentare ormai sia difficilissimo... semplicemente insieme alla mia squadra continueremo a lavorare al massimo delle nostre capacità. Sul punto 2, una minima conoscenza del codice penale fa capire che non sarà così. In ogni caso spetta alla giustizia decidere".

Al cornicione i writers sarebbero arrivati passando da un locale adiacente e poi si sarebbero dileguati sui tetti, forse usando una scala di servizio. Si spera che le molte telecamere presenti, e alcuni video postati online, possano aiutare le forze dell'ordine.

