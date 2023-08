Nuovo vice per il sindaco Rolfi

Il sindaco di Dairago Paola Rolfi ha scelto il suo nuovo vice, Emanuele Brumana lascia così il testimone a Nicolò Gatti. L'avvicendamento è avvenuto durante l'ultimo consiglio comunale.

Prima era Emanuele Brumana, ora sarà Nicolò Gatti. Il sindaco di Dairago Paola Rolfi ha scelto il suo nuovo vice. L'avvicendamento è avvenuto durante l'ultimo consiglio comunale e non è dovuto ad alcuna frizione ma a una successione naturale "che conferma - dichiara la stessa sindaca in una nota - la scelta di effettuare una rotazione di questa carica". Rolfi ha ringraziato Brumana "per il lavoro e il tempo dedicato a quest'incarico". E , contestualmente, ha espresso le sue felicitazioni al neo vicesindaco augurandogli "buon lavoro, con la convinzione che lo svolgerà con la passione, la determinazione e quell'amore per Dairago che contraddistinguono il suo impegno per la nostra comunità ".

