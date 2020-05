Calloni: una dairaghese nello staff di Colao

Si chiama Marina Calloni e, dalla sua Dairago in cui è nata e cresciuta, ha fatto decisamente molta strada. Il suo nome figura, infatti, nello staff di Vittorio Colao.

Si chiama Marina Calloni e, dalla sua Dairago in cui è nata e cresciuta, ha fatto decisamente molta strada. Il suo nome figura, infatti, nello staff di Vittorio Colao, il manager scelto dal Premier Giuseppe Conte per coordinare il comitato di esperti in materie economiche e sociali per la gestione del momento emergenziale causato dal COVID-19. Per la piccola Dairago un motivo di enorme soddisfazione ben evidenziato dalle parole espresse dal sindaco Paola Rolfi sul suo profilo social: "Marina Calloni - spiega il primo cittadino - è professoressa di filosofia politica e sociale all'Università degli Studi di Milano Bicocca e fondatrice di Adv, Against domestic violence, il primo centro universitario in Italia dedicato al contrasto alla violenza domestica". Rolfi conclude augurando alla sua concittadina buon lavoro "Con la convinzione che, grazie alle sue competenze multidisciplinari e alla sua esperienza internazionale, saprà apportare un utile e fattivo contributo all'attività di tutto il comitato". Il Legnanese può, quindi, fregiarsi di avere portato alla ribalta nazionale un'altra sua eccellenza.

