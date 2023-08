Parco del Roccolo segnato dal maltempo

Gli effetti delle intense precipitazioni atmosferiche degli scorsi giorni si sono fatti sentire anche all'interno del Parco del Roccolo. L'amministrazione comunale di Busto Garolfo, al fine di tutelare i cittadini , ha così emesso un'ordinanza in cui vieta loro di transitare in questi giorni all'interno del polmone verde.

Alberi caduti, rami spezzati, foglie ovunque. Gli effetti delle intense precipitazioni atmosferiche degli scorsi giorni si sono fatti sentire anche all'interno del Parco del Roccolo. L'amministrazione comunale di Busto Garolfo, al fine di tutelare i cittadini , ha così emesso un'ordinanza in cui vieta loro di transitare in questi giorni all'interno del polmone verde. "Le straordinarie precipitazioni unite a violente raffiche di vento che hanno caratterizzato l'evento atmosferico - si legge nel documento - hanno determinato la caduta di interi alberi, rami e foglie, rendendo impraticabile la viabilità interna al Parco, si è quindi ritenuto di adottare idonee misure di prevenzione proporzionate alle criticità determinate dall'evento atmosferico eccezionale". Da qui, pertanto, il divieto di transito temporaneo. Il comune ha precisato che le persone "rilevate all'interno del territorio del Parco del Roccolo , salvo che la condotta non costitisca più grave infrazione, dovranno uscire immediatamente". L'accesso sarà momentaneamente permesso soltanto a mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine". Un provvedimento elemento di dispiacere per chi è abituato a godersi il parco ma legittimato dalla particolarità e dall'emergenza della situazione.

