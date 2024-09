Bcc: utile a +46%

Utile lordo di oltre 11,9 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto al 30 giugno 2023, utile netto che si attesta a 9,9 milioni di euro, rispetto ai 6,7 milioni di euro di un anno fa (+46,4%).

Utile lordo di oltre 11,9 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto al 30 giugno 2023, utile netto che si attesta a 9,9 milioni di euro, rispetto ai 6,7 milioni di euro di un anno fa (+46,4%), diminuzione costante delle sofferenze nette (-13,27%, a quota 3 milioni e 670mila euro) e delle esposizioni scadute deteriorate (-58,16%, che scendono a 1 milione e 694mila euro) e patrimonio netto di € 138,8 milioni di euro, in decisa crescita rispetto ai 131 milioni del 30 giugno 2023 (+5,96%).

Sono questi, in estrema sintesi, i principali dati che emergono dalla semestrale approvata dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. "A conferma dell’ottimo stato di salute della nostra banca e della fiducia che raccogliamo tra soci e clienti, ci siamo lasciati alle spalle il giro di boa del 2024 con risultati addirittura migliori delle previsioni di inizio anno - nota il direttore generale, Roberto Solbiati - Tutti gli indicatori di redditività sono in linea con gli obiettivi che ci siamo dati nel piano strategico e l’ulteriore rafforzamento del patrimonio è garanzia sia di stabilità di lungo periodo sia di vantaggi per i soci, i clienti e le comunità locali del nostro territorio di riferimento".

"La fiducia di famiglie e imprese verso la nostra Bcc, che si conferma un porto sicuro per i risparmiatori, la misuriamo quotidianamente con la crescita della raccolta -continua Solbiati - al 30 giugno quella diretta supera 1 miliardo e 163 milioni di euro, quella indiretta si attesta a 993 milioni, di cui la componente del risparmio gestito arriva a quota 664 milioni, dimostrando sia la bontà dei prodotti che proponiamo sia la competenza che viene riconosciuta a nostri dipendenti che forniscono un attento e preciso servizio di consulenza alla nostra clientela. A completare il quadro, un attivo in crescita del 9,6% rispetto al 30 giugno 2023 e ora attestato a quota 1 miliardo e 643 milioni, e la sostanziale stabilità degli impieghi verso i clienti, con un contenuto incremento a 845 milioni di euro contro gli 844 di un anno fa, che rappresenta un dato sicuramente positivo in questo primo semestre dell’anno in cui il sistema creditizio nazionale ha fatto segnare una lieve flessione".

"I risultati ottenuti nei primi sei mesi dell’anno confermano il ruolo della nostra banca come punto di riferimento per i territori dell’Altomilanese e del Varesotto. Il solido andamento economico e patrimoniale si traduce in una significativa creazione di valore per i nostri stakeholder e testimonia la nostra volontà di continuare a sostenere lo sviluppo economico e socio-culturale delle comunità in cui operiamo -dice il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi - La fiducia che i nostri risparmiatori ci rinnovano ogni giorno è per noi un motivo di grande orgoglio e ci sprona a essere sempre all’altezza delle loro aspettative. È proprio grazie a questa fiducia che possiamo continuare a svolgere il nostro ruolo di banca di prossimità, sempre al fianco di famiglie e imprese, rispettando i valori e i principi che contraddistinguono il credito cooperativo. Grazie alla nostra appartenenza al Gruppo bancario cooperativo Iccrea, inoltre, siamo oggi in grado di supportare le aziende del territorio anche in operazioni più complesse, rafforzando ulteriormente il nostro impegno verso una crescita sostenibile e inclusiva".

"Da ultimo va rimarcata la professionalità, la crescita e le performance del nostro personale dipendente, che si sono chiaramente viste nell’aumento delle commissioni nette (+2,27%), che coprono il costo del personale al 96% -conclude il direttore generale-. Un risultato che, al pari della redditività per dipendente, ci conferma ai vertici del gruppo bancario cooperativo Iccrea. Risultati, dunque, di cui essere davvero fieri, con la certezza per soci, clienti e comunità locali che l’ottimo stato di salute della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è garanzia di stabilità di lungo periodo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!