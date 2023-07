Sottoscritta tra il Comune di Vanzaghello e l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, la convenzione per un sportello gratuito di orientamento e informazione legale.

In data 27 luglio è stata sottoscritta tra il Comune di Vanzaghello e l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, la convenzione per l’apertura di uno Sportello gratuito di orientamento e informazione legale al cittadino che prenderà il via a settembre.

II Comune di Vanzaghello per garantire un servizio sempre più attento alle esigenze dei cittadini, ospiterà presso la propria sede uno sportello legale con finalità di fornire informazioni e un primo orientamento in materia di tutela della persona e amministrazione di sostegno, con particolare riferimento alle procedure di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; nonché nelle materie connesse alla tutela dei soggetti deboli oltre che in materia di eredità e successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti); casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e sfratti); famiglia (separazione e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti e dei minori).

L'accesso allo Sportello sarà gratuito. Gli incontri si terranno in giorni ed orari prestabiliti, previa prenotazione presso apposito sportello comunale.

“Grande è la soddisfazione per l’apertura dello sportello legale, risultato della proficua collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. È un servizio in grado di aiutare davvero i cittadini in un primo orientamento legale su temi primari della vita quotidiana, come la tutela della persona, le eredità, la casa e la famiglia” - Commenta così il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti – “Ringrazio l’Assessore alle politiche sociali Avv. Simona Giudici per aver fortemente voluto questo sportello di utilità sociale sul nostro territorio”.

L’assessore Simona Giudici: “Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per aver accolto favorevolmente la nostra proposta e per la sensibilità dimostrata nei confronti della materia. Ringrazio anche la Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Vanzaghello e gli uffici comunali per il lavoro svolto.”

La presidente dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio Eliana Morolli, a sua volta, manifesta soddisfazione per la collaborazione intrapresa nell’interesse dei cittadini, e ringrazia le colleghe del Consiglio, Avv. Simona Brandolese e Avv. Marina Colbertaldo, per essersi adoperate attivamente ai fini dell’iniziativa.

L’avvocato Simona Brandolese e l’avvocato Marina Colbertaldo ringraziano il Comune di Vanzaghello per l’attenzione dimostrata al tema dello Sportello del Cittadino e la Presidente Eliana Morolli che, con tutto il Consiglio dell’Ordine, ha fortemente voluto una collaborazione tra l’Ordine degli Avvocati e i vari enti della Pubblica Amministrazione nell’interesse dei cittadini auspicando che questo possa essere solo l’inizio.

