La Pro Loco con il patrocinio del Comune di Vanzaghello, in collaborazione con Cuore di Donna, organizza 'Pink Nic al Parco', serata all’insegna del rosa per sensibilizzare i progetti nella lotta contro i tumori femminili.

La Pro Loco con il patrocinio del Comune di Vanzaghello, in collaborazione con Cuore di Donna, organizza 'Pink Nic al Parco', serata all’insegna del rosa per sensibilizzare i progetti nella lotta contro i tumori femminili. Sabato 29 luglio dalle 19, allora, presso la Prolocanda nel arco di via Roma.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!