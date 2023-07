'San Giuseppe': una squadra... in figurina

"Ce l'ho"; "Mi manca". Ma stavolta sono delle figurine davvero particolari e speciali: sì, perché ritratti ci sono gli ospiti, gli operatori e il personale della casa di riposo San Giuseppe di Castano Primo, assieme anche ad alcuni parenti.

"Ce l'ho"; "Mi manca". Ma stavolta sono delle figurine davvero particolari e speciali: sì, perché ritratti ci sono gli ospiti, gli operatori e il personale della casa di riposo San Giuseppe di Castano Primo, assieme anche ad alcuni parenti. Più e più immagini, insomma, tanti pacchetti e ovviamente non potevano mancare gli album... "Il progetto (che abbiamo voluto intitolare 'Siamo una squadra') è nato quasi per caso alla fine di aprile, durante un brainstorming con la responsabile sanitaria, la dottoressa Silvia Gelmo - spiega Noemi Fozzer - Si cercava un modo per premiare il lavoro quotidiano degli operatori e celebrare in parallelo la bellezza e l'autenticità dei nostri anziani. Così, forse visto il mio passato calcistico, ho pensato: perché non dare vita appunto alle figurine con i volti di ciascuno di noi, affinché ci si possa rivedere e collezionare, senza dimenticare l'aspetto ludico e di condivisione". E, allora, ecco che la proposta è diventata realtà. "Per quanto riguarda, poi, la distribuzione, per ora avviene all'interno della struttura - prosegue - Speriamo, comunque, in futuro di espanderla pure all'esterno. Ma la cosa più importante è l'obiettivo finale, ossia arrivare alla vendita di circa 4 mila pacchetti e con il ricavato acquistare un ecografo da tenere in casa di riposo". Un fine molto importante, dunque, e un vero e proprio lavoro di squadra. "Sono stati momenti bellissimi - commenta Diego Colombo, colui che si è occupato della parte fotografica - Vedere gli anziani coinvolti e partecipi in tutto e per tutto è stata una grande emozione. Assieme alla curiosità e alla complicità dei parenti che, dopo avere saputo quello che stavamo facendo, ci hanno chiesto di poter fare parte anche loro dell'iniziativa". "Mi sono divertito tanto - racconta uno degli ospiti - Adesso regalerò le figurine ai miei nipoti". "Un'idea simpatica e intelligente - concludono altre due ospiti - Rivedersi dopo è molto bello".

CASA DI RIPOSO: OSPITI IN... FIGURINA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!