Addio a Gianni Beltrami, ex presidente del Parco

Addio a Gian Pietro Beltrami, attuale sindaco di Besate ed ex presidente del Parco del Ticino. Figura e punto di riferimento in tutto il territorio.

Attualmente sindaco di Besate e fino al 2019 presidente del Parco del Ticino. Un punto di riferimento importante per tutto il territorio; quello stesso territorio che oggi lo piange e lo ricorderà per sempre. Addio a Gian Pietro Beltrami, figura capace di lasciare un’impronta indelebile con il suo importante e fondamentale operato. “Ricordiamo con affetto il tempo trascorso con Gian Pietro in Comune, impegnato quotidianamente nella buona gestione della cosa pubblica - scrivono proprio dal Comune di Besate”.

