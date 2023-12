Boffalora - Vigevano: gara d'appalto

La direzione regionale di Anas ha dato il via alla gara di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Tratta C della (Malpensa) Boffalora - Vigevano. Soddisfazione da parte del Senatore Massimo Garavaglia.

Anni e anni di attesa, dibattiti, discussioni, politiche e ambientali. Ma anche di incidenti, traffico, code, inquinamento. Ora, in chiusura di 2023, arriva la svolta. La direzione regionale di Anas ha dato il via alla gara di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Tratta C della (Malpensa) Boffalora - Vigevano.

Il tratto ipotizzato dalla rotatoria di Boffalora/Magenta a Vigevano, che ora è di circa 49 minuti per traffico, rotatorie e strettoie (come a Robecco sul Naviglio), si potrebbe poi percorrere in soli 19 minuti.

L'importo dei lavori sarà di 104,6 milioni di euro. Le imprese interessate potranno fare domanda di partecipazione sino al 27 febbraio 2024 mentre l'apertura delle offerte è già stata fissata per l'8 marzo.

Grande soddisfazione da parte del Senatore Massimo Garavaglia, da sempre tra i maggiori sostenitori dell'opera: "Finalmente le cose iniziano ad andare come dovrebbero - ci commenta - troppa burocrazia e troppi inutili ricorsi hanno fatto attendere per quasi vent'anni quest'opera pubblica. Si tratta di uno sviluppo fondamentale per il territorio, per le sue esigenze produttive e di spostamento dei cittadini".

La strada, salvo modifiche, sarà a raso con due corsie di viabilità per lato, senza rotatorie o svincoli che rallentino il traffico.

Esulta il Comitato Intercategoriale Vigevano e Lomellina, che per primo ha diffuso la notizia in città: "Finalmente una notizia positiva, un fatto concreto su un'opera che attendiamo da un ventennio - dice il presidente il carica del Comitato, Renato Scarano - Speriamo che presto si possa dare via anche alle gare pe ril completamento della viabilità del nuovo ponte".

