'Schiuma Party Colonia'

Divertimento, coinvolgimento e voglia di stare assieme: giovedì 27 luglio, alle 20.30, in piazza Madonna della Luna a Turbigo ecco lo 'Schiuma Party' della Colonia. Un momento, appunto, per ritrovarsi e vivere qualche ora di festa gli uni affianco agli altri.

