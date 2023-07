Oltre 37.000€ per i giovani

San Giorgio e i giovani, i giovani e San Giorgio. Il comune amministrato dal sindaco Claudio Ruggeri intende varare di concerto con le associazioni un ventaglio di progetti per coinvolgere sempre più gli anni verdi nella vita del paese e intercettarne i bisogni e le aspirazioni.

Per questo ha bussato alla porta della Regione Lombardia partecipando al bando denominato ‘Restate Insieme’ e ne ha ricevuto un contributo di 37.800 Euro. “Il progetto - spiega lo stesso Ruggeri in una nota - prevede la costruzione di una rete di enti che dovrà realizzare un programma di iniziative rivolto a infanzia e adolescenza". Un obiettivo a cui il comune intende dare esito concreto lavorando in sinergia con l'universo associativo cittadino: “Hanno aderito le cooperative Elaborando, Albatros, La Ruota, Hakuna Matata, per lo sport la sezione atletica dell'Unione Sportiva Sangiorgese e l'Asd San Giorgio, la parrocchia della Beata Vergine Assunta, le scuole elementari e medie dell'Istituto Comprensivo Carducci e la materna Arcobaleno dei bambini". Tutto nell'ottica di un lavoro di rete.

