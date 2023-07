Legnano e Canegrate 'allagate'

Grandi alberi caduti, rami e tetti che volano, disagi negli spostamenti. A Canegrate il sottopasso totalmente allagato. Pesanti i danni tra Legnano e Canegrate. Auto distrutte e grossi danni alle abitazioni private. Un lunedì nero che porterà con se' gravi ripercussioni.

