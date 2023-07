Lavori in corso al parco

Lavori al Parco Unità d'Italia di Bienate. Più nello specifico, gli interventi prevedono il posizionamento di una recinzione lungo il lato nord, oltre ad una fontanella.

Lavori al Parco Unità d'Italia di Bienate. Più nello specifico, gli interventi prevedono il posizionamento di una recinzione lungo il lato nord, con lo scopo di delimitare l'accesso all'area verde e prevenire l'incongruo calpestio delle zone piantumate. "Inoltre, in risposta alle esigenze e alle richieste delle famiglie che frequentano la zona, è stata posizionata una fontanella in ghisa - scrivono dall'Amministrazione comunale - Questa fontanella fornirà una fonte d'acqua pubblica, sarà a disposizione di tutti, contribuendo a rendere il parco un luogo ancora più accogliente e comodo per trascorrere momenti piacevoli all'aria aperta".

