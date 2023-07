Continuano gli sfalci su Navigli e Villoresi

Le operazioni di sfalcio, interrotte momentaneamente negli ultimi giorni per tutelare gli operatori dal grande caldo, riprenderanno dalla prossima settimana. Le aree interessate saranno chiuse al traffico ciclopedonale.

Continua il taglio del verde sui percorsi ciclabili lungo le alzaie della Città metropolitana di Milano. I lavori, nei giorni scorsi, hanno dovuto fare i conti con le alte temperature, che hanno rallentato le operazioni di sfalcio.

Il troppo caldo della settimana trascorsa, infatti, ha imposto un rallentamento a tutela della salute degli operai, che lunedì 24 luglio 2023 saranno a Paderno Dugnano lungo il Villoresi per qualche giorno per sfalciare l'erba cresciuta aggressivamente nell'ultimo mese. Un secondo gruppo prosegue invece a Gorgonzola in direzione Cassano, lungo la Martesana.

Per la sicurezza di tutti, le tratte ciclabili interessate dai lavori saranno chiuse durante lo svolgimento delle operazioni di taglio. Sono terminati invece i tagli a Garbagnate e Senago lungo il Villoresi e sulla pista ciclabile lungo la 15bis che porta da Segrate e da Peschiera Borromeo all'Idroscalo: queste ciclabili sono ora in ordine e percorribili in maggior sicurezza da parte di ciclisti e cicliste.

