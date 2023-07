Nuovo pozzo di prima falda nell’area di proprietà comunale di via Bellini a Vanzaghello, a sud degli Orti Sociali.

Nuovo pozzo di prima falda nell’area di proprietà comunale di via Bellini a Vanzaghello, a sud degli Orti Sociali. L’intervento è frutto di un accordo tra l'Amministrazione Comunale e CAP Holding S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, che si farà carico di tutti i costi di realizzazione e gestione dell’impianto. Sfruttando l’acqua non potabile estratta dal pozzo sarà possibile irrigare non solo gli orti comunali, ma anche le aree verdi del vicino Polo Scolastico di via Ragazzi del ‘99 e del Centro Sportivo di via Rossini.In termini economici è previsto un risparmio di oltre il 64% rispetto alla tariffa per uso non domestico e di oltre il 38% rispetto a quella per uso irriguo.

