L'efficientamento dei campi

Efficientamento energetico dei campi da tennis a Magnago: approvato il progetto. Previsti una serie di interventi.

Efficientamento energetico dei campi da tennis a Magnago: approvato il progetto. Più nello specifico, i lavori riguarderanno gli spogliatoi (migliorie energetiche significative ai locali degli spogliatoi. Verrà installato un impianto fotovoltaico da 6,75 Kw sul tetto, che sfrutterà l'energia solare per la produzione di elettricità. Inoltre, grazie al sistema di accumulo da 13 Kw l'energia generata sarà immagazzinata e utilizzata quando necessario, riducendo così la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale e di molto i costi relativi al prelievo di energia dalla rete), quindi le luci delle torri faro (verranno completamente sostituite con corpi illuminanti a LED ad alta efficienza energetica. Questa soluzione permetterà di ridurre notevolmente il consumo di energia elettrica, mantenendo al contempo una corretta illuminazione per garantire la sicurezza degli utenti durante le attività sportive serali) e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) (sarà installato un impianto di produzione di ACS con integrazione solare termica. Questo sistema sfrutterà l'energia solare per riscaldare l'acqua, riducendo così l'utilizzo di combustibili fossili e contribuendo alla diminuzione delle emissioni di gas serra). "Rinnoviamo le nostre intenzioni a continuare nella realizzazione di progetti e iniziative volte a garantire un futuro sostenibile per la nostra comunità - scrive il consigliere Emanuele Brunini - Ci tengo a sottolineare che l’importo complessivo di tale progetto è di 96 mila euro ed è stato possibile realizzarlo grazie all’intraprendenza dei nostri uffici in grado di ottenere un contributo di 70 mila euro a valere sui fondi Pnrr".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!