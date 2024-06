'Forti e fragili': le emozioni nello sport dopo Tokyo 2021

L’ASD Atletica Magnago, con il patrocinio del Comune di Magnago, propone una serata dedicata al mental coaching per promuovere il benessere psicologico nel mondo dello sport, creare una relazione tra mente e corpo per raggiungere i migliori risultati.

L’ASD Atletica Magnago, con il patrocinio del Comune di Magnago, propone una serata dedicata al mental coaching per promuovere il benessere psicologico nel mondo dello sport, creare una relazione tra mente e corpo per raggiungere i migliori risultati. L’incontro si svolgerà presso la sala conferenze di via Lambruschini il prossimo 13 giugno: il primo appuntamenti alle 19 sarà rivolto agli atleti, mentre alle 21 le porte si apriranno ai genitori.

