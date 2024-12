Il nuovo campo da basket è realtà

Mesi di interventi di riqualificazioni e adesso, o meglio già da qualche tempo, allora, eccolo pronto per essere utilizzato. Il nuovo campo da basket del Parco Lambruschini a Magnago, insomma, è finalmente realtà.

Mesi di interventi di riqualificazioni e adesso, o meglio già da qualche tempo, allora, eccolo pronto per essere utilizzato. Il nuovo campo da basket del Parco Lambruschini a Magnago, insomma, è finalmente realtà. “Questo intervento, assieme alla creazione di un nuovo spazio giochi per i più piccoli - spiegano dall’Amministrazione comunale - è stato reso possibile grazie ai contributi di Regione Lombardia”. Ma non è finita qui. perchè “Continuano inoltre i lavori per migliorare gli edifici della zona, con l’obiettivo di rendere il parco ancora più accogliente e vivibile - conclude - Passate a dare un’occhiata e magari a tirare qualche canestro in compagnia”.

