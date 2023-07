Una novità importante attende gli amanti dei libri e della lettura con MLOL - MediaLibraryOnLine: la prima rete di biblioteche pubbliche per il prestito digitale.

Una novità importante attende gli amanti dei libri e della lettura con MLOL - MediaLibraryOnLine: la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Dallo scorso 23 maggio tutti gli enti che aderiscono a MLOL, tra cui Fondazione per Leggere, possono rendere disponibile per i propri lettori un sistema di suggerimenti capace di espandere la ricerca e la scoperta di risorse digitali all’interno della biblioteca digitale. Attraverso il portale il lettore può consultare gratuitamente la collezione digitale della biblioteca: ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro. Il lettore potrà così usufruire del servizio di prestito sia dalle postazioni della biblioteca che da casa, dall’ufficio, dalla scuola.

