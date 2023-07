Bellano 'Piccolo Comune Amico'

A Bellano il premio Codacons 'Piccolo Comune Amico', il riconoscimento rivolto agli enti sotto i 5 mila abitanti che, in tutta Italia, hanno saputo valorizzare il proprio patrimonio e le eccellenze del territorio.

A Bellano il premio Codacons 'Piccolo Comune Amico', il riconoscimento rivolto agli enti sotto i 5 mila abitanti che, in tutta Italia, hanno saputo valorizzare il proprio patrimonio e le eccellenze del territorio. Un segnale importante per un piccolo comune che, dal famoso Orrido al lungo Lago, ha saputo fare dei suoi luoghi dei riferimenti per il turismo a livello nazionale e non solo.

Il presidente Attilio Fontana: "Voglio esprimere i miei complimenti al sindaco e a tutta l'amministrazione per i successi raggiunti. Regione Lombardia conferma pieno supporto e collaborazione in tutti i progetti volti a promuovere l'attrattività dei nostri territori e delle nostre eccellenze."

