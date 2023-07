'Brera', attività storica

Regione Lombardia ha inserito l’Albergo Ristorante Brera di Inveruno nell’elenco regionale delle realtà storiche e di tradizione.

Un riconoscimento che “non è solo una spilletta, ma un vero e proprio motivo d’orgoglio”. Regione Lombardia ha infatti inserito l’Albergo Ristorante Brera di Inveruno nell’elenco regionale delle realtà storiche e di tradizione. La conferma è arrivata con una lettera dell’Assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi, che sottolinea come sia proprio in attività come queste che si manifesta “il ‘saper fare lombardo’, unico e incomparabile, che fa della Lombardia un’eccellenza nel mondo”. “Il riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio, che premia la nostra professionalità e la nostra tenacia”, ha detto Yuri Garagiola, figlio del titolare Giancarlo. “La nostra attività è nata nel 1956 e nei suoi oltre cinquant’anni di presenza sul territorio ha saputo adattarsi ai tanti contesti che ha attraversato. Quando siamo nati ci rivolgevamo soprattutto ai lavoratori dell’Oleificio Belloli, data la vicinanza. Poi col tempo abbiamo saputo adattarci: negli anni Ottanta abbiamo fornito il servizio mensa per la succursale inverunese dell’Istituto Bernocchi e abbiamo iniziato ad affittare delle camere. Attualmente siamo in cinque a gestire l’attività di ristorazione e le dieci camere d’albergo”. L’inserimento nella lista delle attività storiche ha seguito l’attenta analisi degli uffici regionali: “La candidatura è volontaria ed è poi la Regione a valutarla. È importante essere stati riconosciuti perché sarà possibile per noi accedere a strumenti, servizi e tutele dedicati: sarà un modo per migliorare ancora la nostra offerta, che pure viene già molto apprezzata dai nostri clienti”, ha continuato Garagiola, che ha concluso ricordando che “la cerimonia di premiazione si terrà in Regione dopo l’estate, e non vediamo l’ora di parteciparvi”.

