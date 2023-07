È il primo canale podcast, gestito da un sistema bibliotecario, dedicato alla promozione della lettura per bambini e famiglie

È il primo canale podcast, gestito da un sistema bibliotecario, dedicato alla promozione della lettura per bambini e famiglie. Si chiama Radio Fpl ed è un nuovo canale di comunicazione con cui il sistema bibliotecario di Fondazione per leggere si apre alla contemporaneità e al digitale. Non solo lettura di libri, ma anche ascolto di prodotti audio digitali. Questa la nuova sfida di Fondazione per Leggere, che conserva il sistema bibliotecario del Sud Ovest di Milano dal 2006. Oggi ha sede a Palazzo Cittadini-Stampa ad Abbiategrasso. Ne sono fondatori 57 Comuni. Le biblioteche sono invece 60. I cittadini della propria area, che sono oltre mezzo milione su di un’area pari a circa un terzo della provincia di Milano. “Fondazione per leggere è lieta di presentare Radio Fpl – spiega il presidente Marcello Mazzoleni -, è un progetto innovativo unico in Italia perché siamo il primo sistema bibliotecario a gestire un podcast in autonomia. Abbiamo notato che è un nuovo canale utile da affiancare a quelli tradizionali che già vengono usati per promuovere la lettura. C’è stato un bando qualche tempo fa, promosso dal Cepel, il Centro per il libro e la lettura, a cui abbiamo aderito e che abbiamo vinto. Siamo orgogliosi ora di presentare il nostro primo podcast. Che cosa abbiamo fatto: per cominciare ci sono una decina di tracce audio, ci sono delle fiabe per fascia d’età 0-6 anni e sono tutte fiabe europee che hanno la caratteristica di essere poco note, ma assolutamente da ascoltare. I nostri bibliotecari in particolare, undici di loro, per realizzare questo podcast hanno effettuato un corso di lettura ad alta voce ed hanno prestato la propria voce per questo progetto e adesso è possibile ascoltarle. Noteremo come davvero si tratta di qualcosa di assolutamente innovativo, ma non ci saranno solo fiabe: sarà un percorso destinato ai più piccoli, ma troveremo anche contenuti con pedagogisti e psicologi. Si parlerà di tutto quello che attiene al mondo della lettura. Con un nuovo canale quindi le biblioteche si allargano e vanno al di fuori della tradizionale biblioteca”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!