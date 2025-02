'Inconsolabile tra i viventi': l'umanità da ritrovare

La poesia che è respirazione-soffio e canto delle origini e del futuro e che si mischia con l’incondizionata e dolcissima umanità, regalando pagina dopo pagina emozioni davvero uniche e speciali.

La poesia che è respirazione-soffio e canto delle origini e del futuro e che si mischia con l’incondizionata e dolcissima umanità, regalando pagina dopo pagina emozioni davvero uniche e speciali. E proprio attraverso la poesia ecco che l’autore va alla ricerca di una risposta possibile a questi tempi di violenza, odio, guerre e chiusura. Ma nell’ottavo libro di poesia e pittura di Ahmed Ben Dhiab (insieme pittore, poeta, regista, compositore e cantante) ‘Inconsolé parmi les vivants’ (Inconsolabile tra i viventi), pubblicato dalle Edizioni L'Harmattan, nella collezione Levée d'ancre, diretta dallo scienziato e poeta Michel Cassir, c’è molto di più. “Scritto nel 2024, anno di tutti i pericoli e dei crimini contro l’umanità commessi in più parti del mondo – spiega lo stesso autore – il testo vuole portare il lettore a ricercare in se stesso le energie insospettabili della parola e del soffio poetico per riaffermare la nostra indignazione e la nostra collera contro il genocidio… Come riarmonizzare l’uomo alla sua umanità? È la domanda che mi pongo e la risposta che provo a darmi arriva proprio dalla poesia, da sempre utile e solidale con la dignità di altre voci combattive e nuove che risuonano nel mondo intero per la pace e la bellezza”. La poesia, insomma, che si riafferma e dà ogni senso alla vita. “La posizione del libro, poi, è il cosmo – continua Ahmed - talmente è senza confini, pregiudizi, barriere, si pone nella libertà creativa e umana. È in sintonia con la musica delle sfere e con le dolcissime esperienze dell'infanzia personale e terrestre. I versi scorrono come fiumi e valanghe nell'infinito. Un’opera che fa tremare i lettori e le lettrici appunto per la sua incondizionata e dolcissima umanità”.

